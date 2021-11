Schwerpunkte

Die Erschließung des Gewerbegebiets Rammert II in Großbettlingen ist abgeschlossen

08.11.2021 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Die Erschließung des Gewerbegebiets „Rammert II“ ist abgeschlossen. Bewerber für die Flächen gibt es laut Bürgermeister Ott genug, nun sollen die Verkaufsgespräche beginnen. Kleinere Arbeiten stehen noch aus.

Bei der offiziellen Freigabe des Gewerbegebiets wurde Bürgermeister Ott (Mitte) von den Gemeinderäten Karin Bauer und Claus Schmid (rechts) sowie Gerhard Schwenk (ganz links) unterstützt. Foto: Oechsner

GROSSBETTLINGEN. Jetzt kann die Gemeinde loslegen mit der Vermarktung von mindestens sieben bis maximal neun Gewerbebauplätzen: Die Erschließung des Gewerbegebiets Rammert II in einer Größe von 1,26 Hektar ist seit Freitag abgeschlossen. Am Nachmittag fand die offizielle Übergabe des Erschließungsträgers, der Firma Schwenk aus Unterensingen, an die Kommune statt.