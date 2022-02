Schwerpunkte

Diakonie startet neuen Hilfsfonds Lichtblick für arme Menschen im Landkreis Esslingen

24.02.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen startet einen Hilfsfonds, um finanzielle Notlagen durch die steigenden Kosten für Wärme, Energie und Lebensmittel abzumildern. Ein Neuffener Unternehmer hat die Idee, dass von jeder Handwerkerstunde ein Euro gespendet wird.

Mit einem Banner möchte der Kreisdiakonieverband auf den Missstand und somit auch auf den Hilfsfonds „Lichtblick“ hinweisen. Das Transparent halten Reinhard Eberst von der Diakonischen Bezirksstelle Kirchheim, der Neuffener Unternehmer Jürgen Schietinger, Dekan Bernd Weißenborn von der evangelischen Kirche und Kreisdiakonie-Geschäftsführer Eberhard Haußmann (von links). Foto: Rapp-Hirrlinger

Unter den derzeit rasant steigenden Preisen für Strom, Gas und Heizöl haben alle zu leiden. Hinzu kommen gestiegene Preise für Nahrungsmittel und eine Inflationsrate von nahezu fünf Prozent. Familien mit Kindern, viele Rentnerinnen und Rentner sowie Menschen mit geringem Einkommen treffen die Preissteigerungen und die Nachzahlungsrechnungen der Energieunternehmen gerade in den jetzigen Corona-Zeiten besonders hart. Es gibt auch in unserer Region nicht wenige, die sich ihre Wohnung nicht mehr leisten können. Um den armen Menschen in unserer Gesellschaft zu helfen, startet der Kreisdiakonieverband im Landkreis Esslingen einen neuen Hilfsfonds unter dem Namen „Lichtblick“. Dieser umfasst finanzielle Beihilfen und eine für die Bedürftigen kostenlose Sozialberatung.