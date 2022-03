Schwerpunkte

Der Neuffener Haushalt ist wieder im Plus

31.03.2022 05:30, Von Kirsten Oechsner — E-Mail verschicken

Die Finanzen der Stadt gestalten sich erfreulicher als erwartet. Ein Grund dafür sind Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer. Der Gemeinderat mahnt trotzdem zur Vorsicht.

Der Neubau der Mensa und die Sanierung der Realschule sind wesentliche Investitionen im Neuffener Haushalt. Foto: Just

NEUFFEN. „Wir haben ein Plus, auch wenn es ein kleines ist“, machte Neuffens Kämmerer Bernd Eggstein bei der jüngsten Gemeinderatssitzung in Bezug auf den Etat für 2022 deutlich. Der Ergebnishaushalt bildet das wirtschaftliche Ergebnis der Stadt ab, Erträgen in Höhe von knapp 14,35 Millionen Euro stehen Aufwendungen von 14,31 Millionen Euro gegenüber – das ergibt am Ende ein positives Ergebnis von 46 500 Euro. Das habe die Kommune, so der Finanzfachmann, noch vor zwei Jahren nicht absehen können: „Da haben wir noch mit einem Minus im sechsstelligen Bereich gerechnet.“