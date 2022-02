Schwerpunkte

Polizist erschießt seine Ehefrau in Kirchheim

18.02.2022 Von Bianca Lütz-Holoch und Irene Strifler

Kirchheim befindet sich in Schockstarre am Tag, nachdem ein Mann erst seine Ehefrau und dann sich selbst in aller Öffentlichkeit erschossen hat.

Vor einem Bioladen in Kirchheim hat ein Mann seine Ehefrau erschossen. Foto: SDMG

KIRCHHEIM. Am Tag danach sitzt der Schock noch tief. Dirk und Maik Seiler, Geschäftsführer des Biomarkts auf dem Kirchheimer Nanz-Areal, stehen bei geöffneter Schiebetür im Eingang des Ladens und versuchen zu begreifen, was passiert ist. Rund 16 Stunden vorher hat ein Polizist genau an dieser Stelle erst seine Frau erschossen und dann in seinem Auto sich selbst. Das weibliche Opfer: eine der Angestellten des Biomarkts. „Sie war eine Top-Mitarbeiterin“, betont Maik Seiler: „Ein ganz liebe, nette Frau, die alle gernhatten.“