Seit dem Bundesligarennen in Gedern ist es amtlich: Mit Leo Pangerl und Lennart Dube sind zwei U13-Mountainbiker des SV Reudern von Nachwuchsbundestrainer Thomas Freienstein für die Trophy of France Youth Vetitists (TFJV) vom 11. bis 15. August in Ploec Hermitage in der Bretagne nominiert worden.…

