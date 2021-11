Schwerpunkte

Der Impfbus ist erfolgreich im Kreis Esslingen unterwges

05.11.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Seit der Schließung der Kreisimpfzentren Ende September wurden im Impfbus der Malteser 3000 Personen geimpft. Das Interesse an dem niederschwelligen Angebot ist groß.

Vergangene Woche stand der Impfbus in Neckartenzlingen. Auch dort bildeten sich Warteschlangen. Foto: Malteser Neckar-Alb

Ende September schlossen die Corona-Impfzentren in Baden-Württemberg. Auch die beiden von den Maltesern federführend organisierten Impfzentren an der Landesmesse und in Esslingen. Die Impfkampagne wurde dennoch fortgesetzt: Im Auftrag des Landes Baden-Württemberg sind die Malteser Neckar-Alb weiterhin mit ihrem Impfbus im Einsatz, den die Malteser in Kooperation mit dem Verkehrsverbund SSB betreiben. Seit der Schließung der Impfzentren wurden am Impfbus rund 3000 Impfungen verabreicht und somit viele Menschen vor einem schweren Verlauf einer Covid-19-Erkrankung geschützt.