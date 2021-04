Schwerpunkte

Gemeinderat erteilt die Baugenehmigung

14.04.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Für den Wohnmobilstellplatz in Beuren sollen die Wärme des Thermenabwassers und das Regenwasser genutzt werden

Die Planungen für den neuen Wohnmobilstellplatz bei der Panoramatherme in Beuren sind ein weiteres Stück vorangekommen. Der Gemeinderat hat am Montagabend einstimmig das Einvernehmen erteilt zum Bauantrag und zu den Vorbereitungen der Vergabe. Zudem fielen die Beschlüsse zum Heizungssystem, zur Zisterne und zum Empfangs- und Sanitärgebäude.

Ein großer Wohnmobilstellplatz mit Blick zum Hohenneuffen – wie hier in Neuffen – wird auch in Beuren geplant. Foto: Archiv/Holzwarth

BEUREN. 58 Standplätze soll er haben nebst „Anlagen zur Ver- und Entsorgung der Standplätze“, die „mit dauerhaft wasserdurchlässigen Belägen als Schotterrasen hergestellt“ werden – so steht es in der Baugenehmigung für den Wohnmobilstellplatz an der Panoramatherme, die der Gemeinderat vor zahlreichen Besuchern der Sitzung in der Kelter absegnete. Das Oberflächenwasser soll in einer Retentionsfläche mit 235 Quadratmetern und 79 Kubikmetern Inhalt gepuffert und gedrosselt in den Mischwasserkanal abgeleitet werden. Der Wohnmobilstellplatz soll insektenfreundlich beleuchtet und mit Pflanzen eingegrünt werden. Die Zufahrt soll mit einer Schrankenanlage ausgestattet werden.