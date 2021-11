Schwerpunkte

Der Bonus-Markt schließt Ende des Monats

05.11.2021 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

In Frickenhausen weiß noch keiner so recht, wie es weitergeht. Für viele kommt das Aus sehr überraschend.

Zeichen stehen auf Schließung: Der Bonus-Markt in der Hauptstraße. Foto: Holzwarth

FRICKENHAUSEN. Bei allen Feierlichkeiten in der Gemeinde in den letzten Tagen um die Ortsmitte und die Mühlwiesen: Eines hat nicht nur Bürgermeister Simon Blessing die Stimmung gründlich verhagelt. Entgegen anderslautender Annahmen und Auskünfte muss der Bonus-Markt in der Hauptstraße seine Pforten schließen. Das zumindest erfuhr der Bürgermeister wie viele andere enttäuschte Kunden beim Einkauf beim Versorger mitten im Ort.