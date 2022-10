Schwerpunkte

Der Aichtaler Haushaltsplan sieht für 2023 eine schwarze Null vor

29.10.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Im Aichtaler Gemeinderat wurde der Haushaltsplan für 2023 eingebracht. Der neue Kämmerer hat ihn mit kaufmännischer Vorsicht geplant.

Idyllisch schmiegt sich Grötzingen in die Landschaft des Aichtals. Foto: Just

AICHTAL. Ein kleines Plus von 53 000 Euro bei einem Gesamtvolumen von rund 25 Millionen Euro weist der Haushaltsplan 2023 für die Stadt Aichtal aus. Das Zahlenwerk sei „weit weg von Panik und unvorsichtigem Handeln“, so Kämmerer Horst Dieter bei der Haushaltseinbringung am Dienstag in der öffentlichen Gemeinderatssitzung in der Festhalle Aich.