Den Wald der Zukunft pflanzen

29.03.2021

In den Wäldern des Landkreises werden Baumsorten gesetzt, die dem Klimawandel trotzen sollen

Mit Hochdruck werden derzeit in den Wäldern des Landkreises Esslingen Tausende junger Bäume gepflanzt. Aufgeforstet werden Lücken, entstanden durch die Folgen des Klimawandels. Innerhalb weniger Wochen müssen die Setzlinge in den Boden.

Forstwirte bereiten mit einem Pflanzlochbohrer den Grund für die Setzlinge vor. pm

(la). So plant beispielsweise Förster Eckard Hellstern vom Forstrevier Filderstadt-Aichtal in seinem Revier die Pflanzung von mehr als 3000 jungen Bäumen. „Wir starten immer so früh wie möglich mit den Pflanzarbeiten“, erläutert der Forstmann, denn nur so könne die Winterfeuchtigkeit voll ausnutzt werden.