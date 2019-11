„Das ist eine verträgliche Bebauung“

28.11.2019 05:30, Von Andreas Warausch — E-Mail verschicken

Gemeinderat billigt Konzept für Alten Sportplatz mit elf Gebäuden – Verkehrsgutachter wird eingeschaltet

Der Alte Sportplatz zwischen Kantstraße und Waldrand soll bebaut werden. Einstimmig segnete der Gemeinderat am Dienstag eine Planungsvariante mit vier Doppelhaushälften und sieben Einfamilienhäusern in zwei Reihen ab. Die Sitzung war auf großes Interesse in der Bürgerschaft gestoßen, da sich unter Anwohnern Widerstand gegen die Bebauung geregt hatte.