Das härteste Jahr steht dem Musikverein Kohlberg noch bevor

30.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Der Verein hatte zur Hauptversammlung in die Jusihalle geladen.

Die Geehrten (von links) Klaus Rubitzko (für 40 Jahre), Lothar Schaich (60), Reimar Bader (60), Tom Schöll (10) mit Vorstandsmitglied Repräsentation Axel Bartmann. Foto: pm

KOHLBERG. Bei der Hauptversammlung des Musikvereins in der Jusihalle gab Axel Bartmann, Vorstandsmitglied Repräsentation, beim Geschäftsbericht zunächst einen Rückblick auf das durch Corona stark geprägte vergangene Jahr 2021, bei dem viele geplante Veranstaltungen abgesagt werden mussten. Das Weihnachtskonzert wurde dafür auf CD aufgenommen und an alle Mitglieder verteilt und kann noch auf Youtube angehört werden. Für den Ausblick ins aktuelle Jahr seien reichlich Anfragen für Auftritte eingegangen, auch wenn überall bei den Vereinen noch eine Planungsunsicherheit bestehe, so Bartmann.