Das Gasnetz soll weiter ausgebaut werden

Der Gemeinderat Wolfschlugen will beim Lärmaktionsplan der Verwaltungsgemeinschaft die Bürgerinitiative mit integrieren

Mit den Zahlen der aufzunehmenden Geflüchteten, der Baustelle an der Nürtinger Straße, dem Lärmaktionsplan und dem Ausbau des Gasnetzes in der Reinhardtstraße hat sich der Gemeinderat in Wolfschlugen in seiner jüngsten Sitzung beschäftigt.

WOLFSCHLUGEN (ed). Zu Beginn der Sitzung wies Bürgermeister Matthias Ruckh auf die Informationsveranstaltung der Initiative Artenvielfalt, einer Kooperation Wolfschlüger Vereine und Bürger, am Donnerstag, 26. März, um 19 Uhr im Bürgertreff hin. Er teilte zudem mit, dass der Fendt-Schlepper des Bauhofes, Baujahr 1973, für 26 000 Euro versteigert wurde, womit die Gemeindeverwaltung zufrieden sei.

Das 2019 beschaffte Feuerwehr-Löschfahrzeug LF10 wurde verspätet ausgeliefert. Dies nahm die Gemeinde zum Anlass, die vereinbarte Vertragsstrafe geltend zu machen und minderte den Kaufpreis. Die Lieferfirma bestreitet die Rechtmäßigkeit. Wenn kein Kompromiss gefunden wird, droht ein Rechtsstreit.

Das Landratsamt hat der Gemeinde die Zahlen der aufzunehmenden Geflüchteten für das Jahr 2020 mitgeteilt. Von 550 Personen für den gesamten Landkreis entfallen demnach auf Wolfschlugen elf Personen. „Für diese Anzahl an geflüchteten Personen reichen die Wohnkapazitäten noch aus“, stellte Bürgermeister Ruckh fest.