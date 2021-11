Schwerpunkte

Das Ehepaar Thora und Wolfgang Greiner aus Großbettlingen feiert Diamantene Hochzeit

08.11.2021 05:30, Von Jolyne Kamm — E-Mail verschicken

Am Nordseestrand in Belgien trafen sich Thora und Wolfgang Greiner 1959 zum ersten Mal. Nach 60 gemeinsamen Jahren feiern die beiden heute diamantene Hochzeit.

Feiern heute ihren großen Tag: Thora und Wolfgang Greiner. Foto: privat

GROSSBETTLINGEN. „Auf dem Zeltplatz habe ich Thora damals vor anderen Männern beschützt“, erzählt Wolfgang Greiner schmunzelnd von seinem ersten Treffen mit seiner späteren Frau, die damals noch Biehl hieß. 1959 machten beide getrennt voneinander Urlaub in Oostende, eine Küstenstadt in Belgien. Dort verliebten sich die damals 17-Jährige und der 19-Jährige ineinander und heirateten zwei Jahre später, am 8. November 1961.