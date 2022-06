Schwerpunkte

Das bietet der Weinwandertag in Neuffen

15.06.2022 12:13, — E-Mail verschicken

Am Wochenende soll die Sonne kräftig scheinen – auch am Sonntag, 19. Juni. Dann steht der 13. Neuffener Weinwandertag von 11 bis 18 Uhr nach zweijähriger Corona-Pause wieder auf dem Programm.

Weinwandertag im Jahr 2019. Foto: NZ-Archiv

NEUFFEN. Winzer aus der Region präsentieren auf einem Rundweg in den Neuffener Weinbergen ihre Weine. Kredenzt werden zudem Speisen aus dem Biosphärengebiet. Folgende Wengerter nehmen teil: Weinbau Elke Muckenfuß, Weinbau Sterr, Weingut Wolfgang Necker, die Weingärtnergenossenschaft Hohenneuffen-Teck. Weinbau Kraut/Weingut Häussermann, Wein Mönch und das Weingut Bächner. An dem Tag hat auch der Lernort Natur der Jägervereinigung Nürtingen einen Stand für Groß und Klein aufgebaut. Tipp der Winzer: Wer kann, darf gern sein eigenes Glas mitbringen.

Und wer mit der Bahn anreisen will, auf den wartet das „Sofazügle“. Die Dampflok ist ebenfalls erstmals am Sonntag, 19. Juni, nach der Corona-Pause wieder zwischen Neuffen und Nürtingen unterwegs. Abfahrt ist in Nürtingen um 11.07, 13.07 und 16.07 Uhr, die Rückreise in Neuffen beginnt um 12.15, 14.15 und 17.15 Uhr. km