Schwerpunkte

Danken und Teilen

02.10.2020 05:30, — E-Mail verschicken

In den vergangenen Sommermonaten gab es, bedingt durch die Corona-Pandemie, viele Freiluftgottesdienste. Auf Decken sitzend lagerten sich die Menschen im Gras und waren froh, wenigstens wieder einmal an einem Gottesdienst teilnehmen zu dürfen. In der Regel kamen sie gefrühstückt und satt. Die biblische Geschichte, die an diesem Erntedankfest in unseren Kirchen erzählt wird, lässt uns erfahren, dass Jesus 4000 Menschen mit sieben Broten und ein paar Fischen satt gemacht hat.

Pfarrer Harald Geyer, Kohlberg, Beauftragter im Evangelischen Kirchenbezirk Nürtingen für die Kirchliche Bauernarbeit

Zunächst einmal sind die Menschen hungrig. Denn drei Tage sind sie schon so beieinander und hören Jesus zu. Was Jesus ihnen erzählt, erfahren wir nicht. Aber wir hören, dass Jesus erkennt, dass die Menschen nun Hunger umtreibt; und das kann nicht gutgehen, was damals wie heute gilt. Ja, es kann nicht gutgehen, wenn die Menschen Hunger leiden. In der einen Welt kann das nie gutgehen. Auch uns kann das nicht kaltlassen, wenn es da Hunger gibt. „Brot für die Welt“ ist ein Urbedürfnis auf diesem Globus und das gilt für alle Geschöpfe. Das geistige, geistliche und leibliche Wohl aller gehört hier zusammen. Dass heute die sonntägliche Gottesdienstgemeinde schon mehr als satt geworden ist, ist nicht immer gut, um noch Barmherzigkeit zu empfinden. Wenn einer allerdings für sein Sattwerden noch immer Gott dabei danken kann, so ist schon einmal viel gewonnen. Auch deshalb feiern wir das Erntedankfest.