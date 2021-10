Schwerpunkte

Corona-Impfzentren im Kreis Esslingen wurden geschlossen

02.10.2021 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Am Donnerstag machten wie im ganzen Land auch in Esslingen und an der Fildermesse die zentralen Einrichtungen dicht. Für eine Übergangszeit von drei Monaten sollen im Kreis Esslingen ein mobiles Team und der Impfbus zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird auf die niedergelassenen Ärzte gesetzt.

Marc Lippe (links) von den Maltesern dankte der Belegschaft der Impfzentren ebenso wie Landrat Heinz Eininger (rechts). Foto: ug

Die Abschiedsstimmung in der Halle neun der Fildermesse war deutlich zu spüren: Acht Monate lang betrieb der Landkreis Esslingen unter der Regie des beauftragten Malteser Hilfsdienstes, Bezirk Neckar-Alb, unterstützt durch das DRK und die Johanniter Unfallhilfe, dort eines seiner beiden Impfzentren. Am Donnerstagabend wurden die Pforten auf den Fildern und in der Zeppelinstraße in Esslingen geschlossen. Der Bezirksgeschäftsführer der Malteser, Marc Lippe, dankte in der Messehalle allen Beschäftigten bei einer kleinen Abschiedsfeier für ihren Einsatz. Rund 200 000 Impfungen habe man vorgenommen, im Zentrum und durch mobile Teams. Insgesamt seien, unterteilt in Schichtdiensten, rund 750 Beschäftigte tätig gewesen.