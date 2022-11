Schwerpunkte

CDU bringt Magnetschwebebahn im Kreis Esslingen ins Spiel

08.11.2022 05:30, Von Uwe Gottwald — E-Mail verschicken

Die CDU im Kreis Esslingen kann sich eine Magnetschwebebahn vorstellen, um den Ringschluss im ÖPNV zwischen den beiden Wirtschaftsräumen herzustellen. Dazu beantragt ihre Fraktion am Donnerstag im Kreistag eine Machbarkeitsstudie.

Auf Stelzen könnte eine Trasse für eine Magnetschwebebahn S-Bahnnetze auf den Fildern und im Neckartal verbinden. Symbolbild: Adobestock

Mit einer Magnetschwebebahn soll die Lücke zwischen den S-Bahntrassen auf den Fildern und im Neckartal geschlossen werden – zumindest wenn es nach der CDU im Esslinger Kreistag geht. Ob es dafür ein realistisches und vor allem schneller zu verwirklichendes Szenario als den Weiterbau einer S-Bahnstrecke gibt, soll mit einer Machbarkeitsstudie untersucht werden. Diese will die CDU im Zug der Haushaltsberatungen am Donnerstag in der Kreistagssitzung beantragen, kündigt Fraktionsvorsitzender Sieghart Friz an.