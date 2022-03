Schwerpunkte

Bürgerbegehren zur Aussegnungshalle Altenriet: Mehr Unterschriften als benötigt

10.03.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Am Freitag werden die Initiatoren des Bürgerbegehrens zur Aussegnungshalle in Altenriet die gesammelten Unterschriften an Bürgermeister Müller überreichen. Der Architekt Jürgen Hermann hat bereits 2019 eine alternative Planung mit einem Ausbau des Bestandsgebäudes vorgeschlagen.

Weit mehr als die benötigten Unterschriften haben die Initiatoren des Bürgerbegehrens Aussegnungshalle Altenriet bereits zusammenbekommen. Viele Bürgerinnen und Bürger wollen, dass die Pläne für den Neubau noch einmal auf den Prüfstand kommen. Foto: Just

ALTENRIET. Der Gemeinderatsbeschluss zum Bau einer neuen Aussegnungshalle auf dem Friedhof sorgt in Altenriet weiter für Wirbel. Eine Initiative aus Bürgern hat sich gebildet, deren Ziel es ist, dass die Entscheidung noch einmal auf den Prüfstand kommt. Sie wünschen sich ein Bürgerbegehren. Dafür sammeln sie derzeit Unterschriften, die sie am morgigen Freitag an Bürgermeister Bernd Müller überreichen wollen. 107 Unterschriften von Altenrieter Bewohnern sind nötig, damit sich der Gemeinderat noch einmal mit dem Thema beschäftigen muss. Schon jetzt haben laut Günther Neugebauer, der zusammen mit Melanie Ehrlich-Reichert und Melanie Rabausch die Initiative gestartet hat, mehr als 200 Bürgerinnen und Bürger aus Altenriet unterzeichnet: „Wir haben schon mehr als das Doppelte der notwendigen Unterschriften. Bei unserer Sammlung durften wir feststellen, dass wir mit unserem Anliegen bei vielen Bürgerinnen und Bürgern von Altenriet offene Türen einrennen.“