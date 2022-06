Schwerpunkte

Bruno Foldenauer von der VR Bank geht in den Ruhestand

30.06.2022 05:30, Von Frank Hoffmann

Lokale Wirtschaft: Bruno Foldenauer, Vorstandssprecher der VR Bank Hohenneuffen-Teck, hat mehrere Fusionen mitgestaltet. In dieser Woche verabschiedet er sich in den Ruhestand.

Nach 47 Berufsjahren bei genossenschaftlichen Banken verabschiedet sich Bruno Foldenauer in den Ruhestand. Foto: Brändli

Mit Bruno Foldenauer räumt in dieser Woche ein Urgestein der Raiffeisenbank Teck seinen Schreibtisch. 47 Jahre hat Foldenauer bei genossenschaftlichen Banken in der Region gearbeitet, davon 34 Jahre als Vorstandsmitglied, zuletzt als Vorstandssprecher der VR Bank Hohenneuffen-Teck. Nahezu ein halbes Jahrhundert Bankgeschichte hat er damit miterlebt und mitgestaltet – fünf Jahrzehnte, in denen sich die regionale Bankenlandschaft grundlegend verändert hat.