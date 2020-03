Briefkasten für Wahl

20.03.2020 05:30, — E-Mail verschicken

Wegen der Corona-Krise finden die Kirchengemeinderatswahlen der Katholiken am 22. März ausschließlich als Briefwahl statt. Wie in allen Kirchengemeinden müssen auch die Wahllokale im Omni in Frickenhausen und im Panti in Großbettlingen geschlossen bleiben. Die Wahlbriefe können am Sonntag bis 16 Uhr in den Briefkasten vom Pfarrbüro in Frickenhausen eingeworfen werden. Da es in Großbettlingen kein Pfarrbüro der katholischen Kirchengemeinde gibt, wurde im Eingangsbereich der Kirche eigens ein Wahlbriefkasten aufgehängt. „Bitte machen Sie von ihrem Wahlrecht Gebrauch, sie unterstützen damit die Arbeit des Kirchengemeinderates in den nächsten fünf Jahren“, so die Bitte von Pfarrer Mutombo und Susanne Blank vom Wahlvorstand. red/Foto : Holzwarth