Schwerpunkte

Beurener Ortskern hat sich positiv entwickelt.

30.11.2021

Gemeinderat nahm Bericht zum Sanierungsgebiet III entgegen und beriet über den Wohnmobilstellplatz.

BEUREN. In seiner jüngsten Sitzung wurde der Gemeinderat von Martin Keller von der STEG, dem beauftragten Sanierungsträger, über den Sachstand der laufenden Maßnahmen der Ortskernsanierung III informiert. In den vergangenen Jahren wurden im Sanierungsgebiet III sowohl von privaten Eigentümern als auch von der Gemeinde Beuren unterschiedliche Maßnahmen realisiert. Ziel des Sanierungsgebiets ist es, die strukturellen Probleme im Ortskern von Beuren in den Griff zu bekommen und damit auch das Herzstück der Kurgemeinde attraktiv und zukunftsfähig zu machen.

1989 wurde die Gemeinde zum ersten Mal in das Landessanierungsprogramm aufgenommen. Mit diesen finanziellen Hilfen war es möglich, privaten Gebäudeeigentümern bei Sanierungsmaßnahmen behilflich zu sein. Aber auch gemeindliche Baumaßnahmen wurden unterstützt und so finanziert. Als besonders gelungene Modernisierungen in der Ortskernsanierung III sind die Kulturdenkmäler in der Kelterstraße 10 und 10/1 sowie in der Kelterstraße 16 hervorzuheben.

Ein großer Erfolg war die Modernisierung der Gebäude Linsenhofer Straße 4 und 6, die zu den ältesten Gebäuden Beurens gehören. Auch das Gebäudeensemble in der Stocknachstraße 10 und 12, Hauptstraße 2 und Hauptstraße 4-8 ist ein wichtiger Bestandteil der Ortskernsanierung und als Paradebeispiel hervorzuheben.