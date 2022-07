Schwerpunkte

Beuren macht sich mit Quartier 2030 Gedanken über Senioren

28.07.2022 05:30, Von Jolyne Kamm — E-Mail verschicken

Am Dienstag fand in der Kelter in Beuren die Auftaktveranstaltung zum Thema „Quartier 2030“ statt. Dabei konnten Interessierte ihre Vorschläge zum Thema „Älter werden in der Kommune“ einbringen.

Bürger brachten ihre Vorschläge rund um das Thema „Älter werden in Beuren und Balzholz“ beim Ideenworkshop ein. Foto: Kamm

BEUREN. Trotz der Hitze kamen am Dienstagabend einige interessierte Bürger in die Kelter in Beuren, um am Informations- und Beteiligungsabend „Gemeinsam leben und erleben der Generationen in Beuren und Balzholz“ teilzunehmen.