Besseres Mobilfunknetz für Wolfschlugen

04.05.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Über zwei Standorte wird die Gemeinde versorgt. Beim Standort Höflach möchte die Telekom ab dem Sommer den 5G-Standard sicherstellen.

Den Mobilfunkmast Höflach möchte die Deutsche Telekom im Sommer ausbauen, um die Gemeinde Wolfschlugen mit 5G-Technik versorgen zu können. Foto: Holzwarth

WOLFSCHLUGEN. Zwei Mobilfunkmasten stehen derzeit auf dem Gemeindegebiet von Wolfschlugen – einer am Sportgelände an der Nürtinger Straße und einer in der Nähe des Schützenhauses in der Straße Höflach. Drei verschiedene Anbieter versorgen die Gemeinde von dort aus mit Mobilfunk, einer davon ist die Deutsche Telekom. Beim Standort Höflach möchte Europas größtes Telekommunikationsunternehmen mit 46 Millionen Mobilfunkkunden in Deutschland nun ab dem Sommer die Versorgung mit dem 5G-Standard ermöglichen. In der Gemeinderatssitzung am vergangenen Montagabend hat Daniel Eger, Kommunalbeauftragter für Telefontechnik der Deutschen Telekom, über die Ausbaupläne informiert.