Schwerpunkte

Beliebte Grillstelle im Sauhag ist vorerst außer Betrieb

06.04.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Lange Zeit war die Grillstelle „Zigeunereiche“ bei Neuhausen/Filder eine beliebte Etappe bei Wanderungen und fester Bestandteil von Festivitäten im Walddistrikt Sauhag. „Aktuell kann die Grillstelle jedoch nicht mehr genutzt werden“, berichtet der zuständige Revierförster Hartmut Scheuter von ForstBW. Sowohl der Zahn der Zeit als auch wiederholter Vandalismus hätten einen verletzungsfreien und ordnungsgemäßen Gebrauch zunehmend in Frage gestellt. Deshalb hat sich der Forstbezirk Schurwald, der für den Walddistrikt Sauhag zuständig ist, entschlossen, die Grillstelle, in Kooperation mit dem THW-Ausbildungszentrum in Neuhausen, im Rahmen einer Übung zu sprengen. Auf die Frage wie es nun vor Ort weitergeht erläutert der Waldexperte: „Sobald die relevanten Frühjahrsarbeiten im Forst, wie zum Beispiel die Pflanzung von jungen Bäumen zur Wiederaufforstung und erste Waldpflegemaßnahmen, abgeschlossen sind, wird die Grillstelle erneuert.“ Bis dahin darf vor Ort weder gegrillt noch ein Feuer entzündet werden. Es wird also noch etwas dauern, ehe der Duft von frisch zubereitetem Grillgut wieder durch den Sauhag zieht. pm Foto: Scheuter/ForstBW