Schwerpunkte

Bekommt Altenriet eine Boule-Bahn?

18.11.2021 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Der Rechnungsabschluss 2020 der Gemeinde Altenriet fällt besser aus als erwartet. Der Gemeinderat spricht sich für die Teilnahme am Starkregenrisikomanagement aus. Ein Bürger wünscht sich das Anlegen einer Boule-Bahn im Ort. Die Verkehrsschau spricht sich gegen eine Geschwindigkeitsbegrenzung aus.

Boule könnte bald auch regelmäßig in Altenriet gespielt werden, wenn die Idee von Roland Schneider umgesetzt wird. Foto: Holzwarth

ALTENRIET. Die Zahlen des Jahresabschlusses 2020 der Gemeinde Altenriet standen am Dienstagabend im Zentrum der Gemeinderatssitzung. Und die Finanzen sehen besser aus als erwartet. „Ich hatte Bedenken wegen Corona – vor allem, was die Steuereinnahmen anbelangt“, räumte Bürgermeister Bernd Müller ein. Das Gesamtergebnis fiel dann jedoch bei Erträgen von 4,5737 Millionen Euro und Aufwendungen von 4,1198 Millionen Euro mit einem Plus von 453 684 Euro deutlich besser aus als zuvor kalkuliert. Angesetzt war nur ein Gewinn von 67 000 Euro. Der Bürgermeister gab aber zu bedenken, dass dies auch daran liegt, dass „Coronabedingt größere Projekte nicht gleich angegangen“ wurden. So werde der Bau der neuen Aussegnungshalle des Friedhofs erst im nächsten Jahr beginnen.