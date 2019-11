Begrünung der Inseln würde teuer

06.11.2019 05:30, Von Gerlinde Ehehalt — E-Mail verschicken

Gartenplanerin stellte im Gemeinderat Varianten für Neugestaltung vor – Kein Beschluss

Die Inseln am Ortsausgang von Wolfschlugen in Richtung Nürtingen sollen von den Schottersteinen befreit werden. Schon im Frühjahr könnten dort blühende Pflanzen wachsen und Bienen und Insekten anlocken. Doch in der Gemeinderatssitzung am Montag kam es zu keiner Einigung.

Vielen Bürgern sind die Schotterflächen ein Dorn im Auge – aber eine komplette Neugestaltung wäre sehr teuer. Foto: Ehehalt

WOLFSCHLUGEN. Gartenplanerin Sigrun Schnee hatte dem Gremium zwei mögliche Varianten zur Umgestaltung vorgestellt. Die einhellige Meinung war: „Das ist uns viel zu kostspielig.“