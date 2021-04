Schwerpunkte

Bebauungsplan sorgt für Diskussionen

16.04.2021 05:30, — E-Mail verschicken

Gewerbegebiet „Obere Liesäcker“ soll erweitert werden – Kaltlufthalle im Kostenrahmen

ALTDORF (käl). Ein im bestehenden Gewerbegebiet „Obere Liesäcker“ ansässiger Betrieb hat dringenden Erweiterungsbedarf, deshalb plant die Gemeinde eine Erweiterung des Bebauungsplanes „Obere Liesäcker“. Bürgermeister Joachim Kälberer betonte in der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend, dass es sich bei dem Verfahren um ein Regelverfahren mit einer zweistufigen Beteiligungsrunde handele, sowohl für die Bürger als auch für die Träger öffentlicher Belange. Nach Billigung des Vorentwurfs kann die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit im Rahmen einer Planauslegung durchgeführt werden. Parallel dazu werden die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am Verfahren beteiligt. Parallel zum Bebauungsplan wird das Verfahren zur Änderung des Flächennutzungsplanes durch den GVV Neckartenzlingen fortgeführt.