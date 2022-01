Schwerpunkte

Baugebiet wird erst in drei Jahren geplant

20.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

WOLFSCHLUGEN. Bereits seit dem Jahr 2018 wird in Wolfschlugen über das neue Baugebiet Mahdenäckerländer am Nordwestrand der Gemeinde gesprochen. Die Mahdenäckerländer schließen in nördlicher Richtung an die bestehende Wohnbebauung entlang der Seestraße und in östlicher Richtung an die Gebäude der Esslinger Straße an. Nördlich grenzt das 5,9 Hektar große Gebiet, das bisher landwirtschaftlich genutzt wird, direkt an die Landesstraße 1205 nach Sielmingen. In der jüngsten Gemeinderatssitzung gab Bürgermeister Matthias Ruckh bekannt, dass die Planungen für das neue Baugebiet noch einmal um drei Jahre zurückgestellt werden. Da in der Gemeinde Wolfschlugen derzeit so viele andere Projekte bearbeitet werden, mache es mehr Sinn, sich erst später „mit vollem Engagement dafür einzusetzen, das Gebiet zu entwickeln“, erklärte Ruckh. Bei seiner Klausurtagung habe der Gemeinderat entschieden, aktuell den Projekten Feuerwehr-Gerätehaus, Kindergarten Spatzenhaus und Verkehrskonzept den Vorrang einzuräumen. lcs