Baubeginn im neuen Aichtaler Gewerbegebiet Südliche Riedwiesen

31.03.2022 05:30

Kamen am Montag zum Spatenstich zusammen (von links): Wolfgang Gogel (Kämmerer Aichtal), Sebastian Kurz (Bürgermeister Aichtal), Daniel und Stefanie Fertig (Firma Fertig GmbH), Stephan Bletzinger (Architekt), Matthias Hirn (Stadtbaumeister Aichtal), Marcus Bez (Vorsitzender Bund der Selbstständigen Aichtal), Stephan Mayer (Bodenkundliche Baubegleitung). Foto: Just

AICHTAL. Die Fertig GmbH aus Walddorfhäslach ist die erste Firma, die im neuen Aichtaler Gewerbegebiet in Aich „Südliche Riedwiesen“ baut. Anfang der Woche trafen sich unter anderem Vertreter der Stadtverwaltung und die Unternehmensleitung zum Spatenstich. Die Firma Fertig hat sich auf Elektrotechnik und -installation spezialisiert. Der Meisterbetrieb mit derzeit zwölf Mitarbeitern möchte in Aichtal expandieren und neue Arbeitsplätze schaffen. Dafür suche man bereits jetzt schon Nachwuchskräfte. „Für Aichtal haben wir uns unter anderem wegen der perfekten Verkehrsanbindung entschieden“, sagt Geschäftsführer Daniel Fertig. Für den Bau des 600 Quadratmeter großen Gebäudes habe man Unternehmen aus der Region beauftragt, so Fertig. Der Rohbau soll in dreieinhalb Monaten stehen. Zunächst wurden auf dem Gelände aber wertvolle Böden abgetragen und in Aichtal umgesetzt. In den kommenden 14 Tagen sollen weitere Unternehmen im Gewerbegebiet mit ihrem Bau beginnen. Laut Stadtbaumeister Matthias Hirn sind rund die Hälfte der vorhandenen Flächen bereits vergeben. mke