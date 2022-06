Schwerpunkte

Baubeginn am Neckartenzlinger Bauhof

03.06.2022 05:30

Es hat einige Zeit gedauert, bis die Neckartenzlinger ein passendes Plätzchen für ihren neuen Bauhof gefunden haben. Tatsächlich ist der neue Standort identisch mit dem des alten Bauhofs. Der wurde inzwischen abgebrochen, ein Provisorium wurde am Ballenmagazin eingerichtet. Mit dem symbolischen Spatenstich wurde am Donnerstag der Beginn der Bauarbeiten offiziell eingeläutet. „Was lange währt, wird endlich wahr“, resümierte Bürgermeisterin Melanie Braun die Projekthistorie. Im Juli 2019 unternahmen Gemeinderäte und Verwaltung eine Exkursion zu Bauhöfen in der näheren Umgebung, im Januar 2020 wurde den Gemeinderäten ein Vorentwurf präsentiert, am 20. Juli 2021 wurde das Baugesuch eingereicht. Für die Fertigstellung des Objekts ist eine Bauzeit von einem Jahr angesetzt. 3,1 Millionen Euro muss die Gemeinde dafür aufwenden. Am Spaten waren (von links nach rechts): Robert Koch (stellvertretender Bürgermeister), Juliane Weber (stellvertretende Bürgermeisterin), Frank Bechle von F. K. Systembau, Johannes Weippert (Architekt), Bürgermeisterin Melanie Braun, Stephanie Leuze (Architektin), H. Euchner (Bauleiter Rohbau), Ortsbaumeister Christoph Schmid, Bauhofleiter Patrick Klitscher und Jürgen Schöllhammer (erster Bürgermeisterstellvertreter). vh Foto: Haussmann