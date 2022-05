Nach der Corona-Zwangspause war der Künstler- und Töpfermarkt in Frickenhausen am Wochenende sehr gut besucht. Schon am Samstag strömten Besucherinnen und Besucher an den neuen Standort bei der Gemeinschaftsschule. Der Umzug des Kunsthandwerkermarktes war wegen der Großbaustelle in der…

Weiterlesen