Bäckerei Walter spendet für Kleinschwimmhalle Beuren

27.12.2021 05:30

Eine essbare Spende bekam der Förderverein Schwimmhalle Neuffener Tal von der Brot- und Feinbäckerei Walter aus Beuren. Rolf Walter überreichte einen „Scheck” aus Laugenteig über 1500 Euro. Walter selbst war schon oft in der Kleinschwimmhalle und es ist ihm ein wichtiges Anliegen, dass auch die nachfolgenden Generationen hier in Beuren schwimmen lernen und trainieren können. Als Beurener sieht er sich fast schon in der Pflicht, sich am Erhalt der Kleinschwimmhalle zu beteiligen, denn die Schwimmhalle gehöre genauso zum Beurener Inventar wie die eigene Bäckerei, die mittlerweile in dritter Generation geführt wird. pm Foto: pm