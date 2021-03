Schwerpunkte

Tankstelle und McDonald’s für Aichtal

12.03.2021 05:30, Von Henrik Sauer — E-Mail verschicken

Gemeinderat gibt grünes Licht für Verkauf von zwei Grundstücken im neuen Gewerbegebiet „Südliche Riedwiesen“

Der Aichtaler Gemeinderat hat am Mittwoch in nichtöffentlicher Sitzung dem Verkauf von zwei Grundstücken im neuen Gewerbegebiet „Südliche Riedwiesen“ zugestimmt. Dort werden sich direkt beim Kreisverkehr eine Aral-Tankstelle und ein McDonald’s ansiedeln. Durch das Höchstbieterverfahren erhält die Stadt dadurch Mehreinnahmen von 1,2 Millionen Euro.

Das Gewerbegebiet „Südlicher Riedwiesen“: Die Tankstelle entsteht direkt rechts vom neuen Kreisverkehr, dahinter (Richtung blauer und roter Lkw) der McDonald’s. Foto: Stadt Aichtal

AICHTAL. Die Tankstelle werde auch für die neuen Antriebsarten ausgelegt sein, berichtet Bürgermeister Sebastian Kurz unserer Zeitung. Er spricht von einer „Tankstelle der Zukunft“. Aral werde knapp eine Million Euro in Schnellladesäulen investieren, an denen das Fahrzeug in wenigen Minuten aufgeladen werden kann: „Diese Technologie gibt es derzeit nur an rund 100 Tankstellen in ganz Deutschland“, so Kurz. Auch Wasserstoff werde man dort tanken können. „Das war unser Wunsch, weil wir darin eine Antriebstechnologie der Zukunft sehen“, sagt der Bürgermeister.