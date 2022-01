Schwerpunkte

Außenstelle des Landratsamtes in Plochingen steht kurz vor Bezug

29.01.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Pünktlich um 11 Uhr 27 nahm Landrat Heinz Eininger gestern den Schlüssel entgegen. Die Außenstelle des Landratsamtes in Plochingen steht somit kurz vor dem Bezug.

Landrat Heinz Eininger (links) nahm von Projektleiter Josef Kraus (Mitte) und Wolfgang Müller, dem Geschäftsführer der Saulgauer Firma Reisch gestern Vormittag den symbolischen Schlüssel für das neue Landratsamt entgegen. Foto: Holzwarth

Auf fünf Etagen werden 225 Mitarbeiter aus dem Kreismedienzentrum, der Führerscheinstelle, dem Straßenverkehrsamt, dem Rechts- und Ordnungsamt, der Waffenbehörde und dem Abfallwirtschaftsbetrieb künftig hier arbeiten. Gut 40 Millionen Euro hat die neue Außenstelle gekostet. „Mit dem sanierten Krankenhaus in der Nachbarschaft haben wir hier einen sehr guten Behördenstandort“, sagte Landrat Eininger. Die Mitarbeiter profitieren auch von einem neuen Parkhaus mit 180 Stellplätzen und 80 Fahrradstellplätzen, 20 davon mit Ladestationen für E-Bikes.

Bis März soll der Umzug vollzogen sein, dann kann auch mit dem Abbruch des Esslinger Amtes begonnen werden. Offizielle Einweihung in Plochingen ist am 1. Juli, am 10. September wird es einen Tag der offenen Tür geben. jh