Schwerpunkte

Aufregung um Bäume in der Beethovenstraße in Wolfschlugen

02.08.2022 05:30, Von Lutz Selle — E-Mail verschicken

Über die Art der Nachpflanzungen nach den Baumfällarbeiten in der Beethovenstraße in Wolfschlugen hat der Gemeinderat diskutiert. Die Räte sprachen sich bei einer Gegenstimme für die Ersatzpflanzung von Feldahorn an gleicher Stelle ohne Vergrößerung des Wurzelraums aus.

An der Beethovenstraße wurden 13 Bäume gefällt. Ersetzt werden sollen sie an gleicher Stelle durch Feldahorn. Foto: Holzwarth

WOLFSCHLUGEN. Das Baumgutachten 2021 einer Welzheimer Firma für die Gemeinde Wolfschlugen war ein Aufreger. Nach der Baumkontrolle hatten die Sachverständigen neben umfassenden Pflegemaßnahmen 30 Baumfällungen empfohlen. Allein im Bereich der Beethovenstraße wurden nach dem Gutachten 13 Bäume vom Bauhof entfernt, drei davon im Bereich des Kindergartens. In den kommenden Jahren könnte es passieren, dass von den verbliebenen 22 Bäumen in der Beethovenstraße noch weitere gefällt werden müssen.