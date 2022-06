Schwerpunkte

Auch im Kreis Esslingen erfreuen sich Wohnmobile großer Beliebtheit

08.06.2022 05:30

Bundesweit zeigt der Trend weiter nach oben. Auch im Kreis Esslingen erfreut sich das mobile Ferienheim weiter großer Beliebtheit. Innerhalb eines Jahres gab es ein Plus von 657 Zulassungen.

In den Pfingstferien werden so viele Wohnmobile wie noch nie unterwegs sein. Die Voraussage fußt auf der Tatsache, dass es so viele Wohnmobile wie noch nie gibt: Um 92 628 ist deren Zahl von 2021 auf 2022 in Deutschland angestiegen, 767 325 waren es nach der jüngsten Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) bundesweit insgesamt. Im Kreis Esslingen waren von diesen Ferienhäusern auf Rädern zu Jahresanfang 2022 insgesamt 5579 registriert. Das ist ein neuer Höchstwert.