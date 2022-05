Schwerpunkte

Auch Kohlberg für Zusammenarbeit bei Standesamt und Rentenversicherung

21.05.2022 05:30, Von Mara Sander — E-Mail verschicken

Nach Beuren entscheidet sich auch die Gemeinde Kohlberg für eine interkommunale Zusammenarbeit beim Standesamt und bei der Rentenversicherung. Die Trauorte sollen erhalten bleiben.

KOHLBERG. Mit einer Gegenstimme hat der Gemeinderat Kohlberg am Donnerstag in seiner öffentlichen Sitzung den Grundsatzbeschluss zu einer interkommunalen Zusammenarbeit in den Bereichen Standesamt und Rentenversicherung gefasst.

Es war seit zwei Jahren im Gespräch, dass die Kommunen des Neuffener Tals eine interkommunale Zusammenarbeit anstreben. Darum war die Firma Imaka (Institut für Management GmbH) beauftragt worden, eine Ausarbeitung möglicher Handlungsfelder einer solchen Zusammenarbeit zu erstellen. Vertiefend untersucht wurden dabei die Bereiche Standesamt und Rentenversicherung. Beuren, Kohlberg und Neuffen bilden seit 1975 eine Verwaltungsgemeinschaft. Die Gemeinde Beuren hat bereits am Montag für die interkommunale Zusammenarbeit gestimmt, in Neuffen steht das Thema in der nächsten Sitzung auf der Tagesordnung. Neuffen wäre dann die federführende Gemeinde.

Projektleiterin Iris Strauß von der Imaka stellte in Kohlberg Einzelheiten und Ergebnisse der Erhebungen vor. Danach wird eine interkommunale Zusammenarbeit als „effizient“ angesehen. Insgesamt wird mit einer Steigerung der Qualität der Arbeit, einer Verringerung des Steuerungs- und Vertretungsaufwands und mit einer geringen Einsparung von Kosten – für alle drei Kommen zusammen mit etwa 10 000 Euro jährlich – gerechnet.