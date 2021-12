Schwerpunkte

Altarweihe in Neckartenzlingen mit Bischof Fürst

08.12.2021 05:30, Von Martina Jäger — E-Mail verschicken

Ergreifende Altarweihe durch Bischof Dr. Gebhard Fürst in der St.-Paulus-Kirche in Neckartenzlingen.

Bischof Dr. Gebhard Fürst (Bildmitte) weihte am Sonntag den neuen Altar in der renovierten Neckartenzlinger St.-Paulus-Kirche ein. Foto: Brüx

NECKARTENZLINGEN. Am Sonntag weihte Bischof Dr. Gebhard Fürst den neuen Altar in der neu und modern gestalteten St.-Paulus-Kirche ein. Das Erstkommunionkind Helene war sehr beeindruckt, wie der Bischof mit Bischofsstab, Mitra, dem auffälligen Ring und dem ganzen „Gefolge“ in den neuen Kirchenraum eingezogen ist. Es war für sie nicht alltäglich und schon gar nicht aus dieser Nähe.