Ja, auch Streit gehört zur Demokratie. Und ja, man darf Mehrheitsbeschlüsse kritisieren. Man sollte aber stets berücksichtigen, dass man mit den anderen demokratisch Gewählten, ob Räten oder Bürgermeister, weiterarbeiten muss, wenn man seinen Eid, zum Nutzen der Gemeinde und ihrer Bürger zu wirken, ernst nimmt. Nur weil andere für ihre Entscheidung anderen Argumenten folgten, darf man ihnen nicht Fähigkeit, Kopf oder Willen absprechen. Denn auch wenn der andere all das in sich vereint, sind Perspektiven verschieden, und Wege zum selben Ziel auch. Da man auf dem Weg oft dieselben Menschen trifft, sollte man ihnen stets ins Gesicht schauen können. Wer wie die SPD-Fraktion im Frickenhäuser Gemeinderat Kollegen und Verwaltung wahlweise der Lüge, der Faulheit oder der Inkompetenz zeiht, muss sich nicht wundern, wenn Beziehungen zum Schaden aller zerrüttet werden. Grenzen wurden längst überschritten, auch Verwaltungsmitarbeitern gegenüber, die sich vor Auftritten im Gemeinderat nicht fürchten müssen dürften. Dass ein Bürgermeister mit einer mit dem Rat erreichten Erfolgsbilanz wie Simon Blessing zugibt, dass die Freude an der Arbeit durch die auch persönlichen Attacken leide, muss den Sozialdemokraten als Alarmsignal in den Ohren klingen. Über den zwischenmenschlichen Wert des guten Tons ist da noch gar nichts gesagt.