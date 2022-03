Schwerpunkte

Aichtals Bürgermeister Kurz widerspricht erneut

18.03.2022 05:30

Der Gemeinderat Aichtal wiederholt einen rechtswidrigen Beschluss.

AICHTAL. In der Gemeinderatssitzung am 23. Februar war aus Reihen des Gemeinderats der Antrag gestellt worden, dass zukünftig nichtöffentliche Protokolle in das Ratsinformationssystem eingestellt werden. Bürgermeister Kurz hatte in der damaligen Sitzung erklärt, dass nichtöffentliche Protokolle weder ausgehändigt noch vervielfältigt werden dürfen. Dennoch fasste der Gemeinderat mit einer Enthaltung diesen rechtswidrigen Beschluss, woraufhin Bürgermeister Kurz umgehend Widerspruch einlegte und die Rechtsaufsichtsbehörde kontaktierte. Die Kommunalaufsicht des Landratsamts Esslingen bestätigte die Rechtswidrigkeit des Beschlusses, ebenso der Gemeindetag Baden-Württemberg. Um den geltenden Rechtsvorschriften zu entsprechen, musste binnen drei Wochen beschlossen werden, dass der rechtswidrige Beschluss der Gemeinderatssitzung aufgehoben wird. Obwohl der Beschluss des Gemeinderats gegen ein geltendes Landesgesetz verstößt, hat das Gremium die Aufhebung des Beschlusses mit zehn Nein-Stimmen, drei Enthaltungen und zwei Ja-Stimmen abgelehnt. Unmittelbar darauf legte Bürgermeister Kurz erneut Widerspruch gegen diesen Beschluss ein. Laut der Gemeindeordnung des Landes Baden-Württemberg muss der Bürgermeister einem Beschluss des Gemeinderats widersprechen, wenn er der Auffassung ist, dass dieser gesetzwidrig ist. Nun wird die Rechtsaufsichtsbehörde die Stadt dazu verpflichten, den rechtswidrigen Beschluss des Gemeinderats nicht umzusetzen. rf