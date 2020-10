Schwerpunkte

Aichtal: Zwei Frauen kämpfen um ihre Hunde

22.10.2020 05:30, Von Barbara Gosson

Die Esslinger Baurechtsbehörde fordert von einem Ehepaar aus Aichtal, dass es sich von vier seiner sieben Vierbeiner trennen soll

Als Jenny und Tanja Morgenthaler heirateten, hatten sie als Begleitung sieben Hunde auf dem Standesamt dabei. Alle leben in einer großen Eigentumswohnung in Aichtal. Doch damit könnte bald Schluss sein: das Bauamt des Esslinger Landratsamtes hält die Haltung so vieler Hunde im Wohngebiet für nicht zulässig. Nun kämpfen die Frauen dafür, ihre Tiere behalten zu dürfen.

Jenny und Tanja Morgenthaler mit ihren sieben Hunden Foto: privat

AICHTAL-GRÖTZINGEN. „In einem allgemeinen Wohngebiet ist nach Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg die Haltung von zwei Hunden pro Wohneinheit mit dem Charakter eines Wohngebiets vereinbar. Werden die Hunde überwiegend in den Wohnräumen gehalten – wie es bei Ihnen der Fall ist – kann nach der Rechtsprechung auch die Haltung von drei Hunden pro Wohneinheit noch gebietsverträglich sein“, lautet der Kernsatz eines Schreibens der Baurechtsbehörde des Landratsamtes vom 20. August.