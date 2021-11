Schwerpunkte

Aichtal gibt Konzession für Gas an Netze BW

Der einzige verbliebene Interessent soll neben der Gasversorgung die Stadt auch bei einem kommunalen Energiekonzept unterstützen. Der Gemeinderat vergab außerdem einen Auftrag zur Digitalisierung der Schulen und beschloss den Aufbau eines Sirenen-Warnsystems.

AICHTAL. Aufgrund der Verhinderung von Bürgermeister Sebastian Kurz – er hatte eine Videokonferenz zum Thema Flugroutenänderung – leitete der Erste stellvertretende Bürgermeister Jörg Kimmich die jüngste Gemeinderatssitzung in Aichtal. Beschlossen wurde unter anderem die Vergabe von Leistungen für die Digitalisierung der Schulen. Beschlossen wurde auch die Konzessionsvergabe für die Gasversorgung an die Netze BW. Zugestimmt wurde auch dem Aufbau eines Sirenen-Warnsystems.

Zum Thema Digitalpakt für Schulen begrüßte Kimmich von der Firma Poscimur Nico Zander. Die Firma aus Schönaich wurde vom Gemeinderat mit der produktneutralen Planung und Ausschreibung der IT- und Medientechnik für die Schulen beauftragt. In einem ersten Schritt wurde anhand der vorhandenen Medienentwicklungspläne der Schulen in einer einfachen beschränkten Ausschreibung bei fünf Firmen angefragt, zwei gaben ein Angebot ab. In einer weiteren Ausschreibung sollen die restlichen Vergaben erfolgen.