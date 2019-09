Ärztehaus in Aichtal erst 2021

25.09.2019, Von Matthäus Klemke

Die Eröffnung des Ärztehauses in Grötzingen verschiebt sich – Neuer Eröffnungstermin zu spät für Interessenten

Eigentlich sollte das geplante Ärztehaus in Grötzingen an der Ecke Harthäuser Straße/Raiffeisenstraße Ende 2020 fertiggestellt sein. Nun teilte der Bauträger Paulus Wohnbau aus Pleidelsheim in einer Pressemitteilung mit, dass sich das Vorhaben verzögert.

So soll das Ärztehaus an der Ecke Harthäuser Straße/Raiffeisenstraße mal aussehen. Visualisierung: Paulus Wohnbau GmbH

AICHTAL-GRÖTZINGEN. Dabei geht es in der Pressemitteilung eigentlich gar nicht um die Verzögerung der Bauarbeiten. Nur in einem kurzen Satz heißt es „Die Fertigstellung dieses Projekts ist auf Ende 2021 geplant.“ Noch im März war man sich sicher, diesen Sommer mit den Bauarbeiten starten und das Ärztehaus Ende 2020 eröffnen zu können.