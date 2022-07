Schwerpunkte

Abschluss an der Realschule Neuffen

28.07.2022 05:30, — E-Mail verschicken

Dieser Tage fanden an der Realschule Neuffen die Zeugnisübergaben der fünf Abschlussklassen statt.

NEUFFEN. In ihrer Rede nahm Schulleiterin Ann-Cathrin Müller Bezug auf die aktuelle Lage und die damit für die Schülerinnen und Schüler zu meisternden Herausforderungen. Durch das Meistern dieser ungewöhnlichen Herausforderungen sieht sie die Absolventen bestens gerüstet für den weiteren Lebensweg und die damit verbunden Aufgaben. Die Abschlussschüler wurden mit den besten Wünschen in eine glückliche und erfolgreiche Zukunft geschickt. Den guten Wünschen schlossen sich die Klassenlehrer an. Untermalt wurden die feierlichen Übergaben der Abschlusszeugnisse durch Reden der Klassensprecher und Fotoshows.

Den Hauptschulabschluss bestanden haben: Tim Andres, Adrian Baric, Devin-Noel Brozowski, Emanuele Ciadamidaro, Moritz Diez, Naila Kobelt, Andrei Matei, Orpheas Pavlidis, Vivien Reizis, Ege Sengül. Eine Belobigung erhielt Nina Reznicek.