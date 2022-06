Schwerpunkte

Abgeordneter will auf Kinder hören

03.06.2022 05:30

Dennis Birnstock (FDP) sammelt unter dem Hashtag #SeiLaut Forderungen.

Der Alltag der Kinder und Jugendlichen war in den vergangenen zwei Corona-Jahren vor allem von massiven Einschränkungen geprägt. Schule, Sport, Musik, Partys oder einfach Freunde treffen waren teilweise nur sehr eingeschränkt oder gar nicht möglich. Der Filderstädter Landtagsabgeordnete und jugendpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Dennis Birnstock, ruft in der Aktion „#SeiLaut“ Kinder und Jugendliche dazu auf, Forderungen, Wünsche und Vorstellungen an ihn zu formulieren, um diese zu sammeln, auszuwerten und die richtigen politischen Schlüsse daraus zu ziehen.

„Ich will Kinder und Jugendlichen dazu ermutigen, mir ihre Sorgen sowie ihre Vorstellungen und Wünsche an die Politik zu schreiben. Dabei sind den Anliegen keine Grenzen gesetzt. Die Nachrichten, die ich mit dem Betreff ,#SeiLaut‘ auf meinen Kanälen bekomme, sammle ich und werde sie in meine politische Arbeit einfließen lassen. Außerdem werde ich über die eingegangenen Anliegen auf meinen Kanälen berichten, um ihnen so mehr Aufmerksamkeit zu geben“, so Birnstock.