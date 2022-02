Schwerpunkte

29 Bäume werden in Wolfschlugen nach Pilzbefall gefällt

09.02.2022 05:30, Von Lutz Selle

In Wolfschlugen ist noch in diesem Frühjahr eine Neupflanzung vorgesehen. Einstimmig segnet der Gemeinderat eine neue Einsatzkleidung für die Feuerwehr und einen neuen EDV-Server für das Rathaus ab. Das Gremium ist aber gegen die Umbenennung des Kindergartenausschusses.

In Wolfschlugen stehen von 29 Bäumen nur noch die Stümpfe. Das Gehölz soll noch im Frühjahr ersetzt werden. Foto: Holzwarth

WOLFSCHLUGEN. Es ist im Ort kaum zu übersehen und Gabriela Wiesmann sprach es daher in der Gemeinderatssitzung am Montagabend an: Zahlreiche Bäume sind aus dem Ortsbild verschwunden – vor allem an der Ecke Beethovenstraße/Waldhäuser Straße. Die Gemeinderätin der Offenen Grünen Liste wollte dafür den Grund erfahren. Ortsbaumeisterin Melanie Zimmer erklärte, dass in den vergangenen Wochen insgesamt 29 Bäume gefällt werden mussten. „In der Beethovenstraße ist jeder zweite Baum weggefallen.“ Dies liege an einem starken Pilzbefall. Ein Gutachter schaue regelmäßig in Wolfschlugen rund 600 Bäume an und habe dies moniert. „Ein paar vom Pilz befallene Bäume können auch noch gerettet werden“, so Melanie Zimmer. Für die anderen 29 werde es im Frühjahr eine Ersatzpflanzung geben. Dies könne im einen oder anderen Fall auch an einem anderen Standort als bisher sein. Denn an manchen Stellen hätten die Bäume auch die Straßenbeleuchtung behindert.