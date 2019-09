230 Unterschriften gegen Unterbringung

27.09.2019, Von Matthäus Klemke — E-Mail verschicken

In Neckartailfingen ist der Widerstand gegen die Flüchtlingsunterbringung im alten Schulhaus groß

Anwohner aus Neckartailfingen übergaben dem Gemeinderat und Bürgermeister Gerhard Gertitschke jetzt 230 Unterschriften gegen die Unterbringung von ausschließlich jungen, männlichen Flüchtlingen im alten Schulhaus – genügend, um eine Einwohnerversammlung zu beantragen. Gemeinsam will man jetzt nach einer Lösung suchen.

In dem alten Schulhaus möchte die Gemeinde Neckartailfingen Flüchtlinge unterbringen. Foto: Holzwarth

NECKARTAILFINGEN. Die Gemeinde muss in den kommenden Jahren weitere Flüchtlinge unterbringen, die Frage ist nur wo. Der Gemeinderat hat beschlossen, einen Teil der Neuankömmlinge im alten Schulhaus im Ortskern unterzubringen. Das wollen Anwohner verhindern. Asylanten brächten „große Unruhe und vor allem auch Ängste in den Ortskern“, heißt es in einem Schreiben, das bereits Ende Juli an die Gemeinde übergeben wurde.