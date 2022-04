Schwerpunkte

20 Jahre Hilfe bei Essstörungen im Kreisdiakonieverband Esslingen

25.04.2022

Seit 20 Jahren unterstützt die Anlauf- und Beratungsstelle bei Essstörungen im Kreisdiakonieverband Esslingen Betroffene und Angehörige. Die Einrichtung ist die einzige kirchliche Beratungsstelle dieser Art in Württemberg.

Barbara Hammann leitet die Beratungsstelle bei Essstörungen. Foto: Rapp-Hirrlinger

Als 2001 in Esslingen die Anlauf- und Beratungsstelle bei Essstörungen ins Leben gerufen wurde, betrat die Psychologische Beratungsstelle der Evangelischen Kirche Neuland. Die Not, so hatte man erkannt, war groß. „Es kamen immer mehr Anfragen von Betroffenen mit Essstörungen“, erzählt Barbara Hammann.