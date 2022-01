Schwerpunkte

Zwei neue Ehrenmitglieder

Ingrid Mitischka und Manfred Seyferle haben für die Turngemeinde Nürtingen Großes geleistet.

Die TGN hat zwei neue Ehrenmitglieder: Ingrid Mitischka auf dem Bild links mit Gerhard Franz, dem Zweiten Vorsitzenden der Turngemeinde, und Manfred Seyferle (rechtes Bild in der Mitte) mit TG-Geschäftsführerin Irina Lutz und Wolfgang Seyferle. Fotos: hab

NÜRTINGEN. Ursprünglich sollten beide Ende Oktober beim großen Ehrungsabend der TG Nürtingen für langjährige Mitglieder und verdiente Funktionäre in der Kreuzkirche zu Ehrenmitgliedern von Nürtingens größtem Verein ernannt werden, doch Corona machte – wie in vielen anderen Bereichen des öffentlichen Lebens – einen Strich durch die Rechnung. Der Abend fiel der Pandemie zum Opfer und so wurden Ingrid Mitischka und Manfred Seyferle quasi in zwei Einzel-Veranstaltungen Blumen und ihre Urkunden überreicht. „Sobald wir wieder unseren obligatorischen Ehrungsabend abhalten können, erfolgt die Anerkennung unserer beiden neuen Ehrenmitglieder aber natürlich noch vor großem Publikum“, versprach das in der Turngemeinde für die Ehrungen zuständige Vorstandsmitglied Gerhard Franz.